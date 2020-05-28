РИАМО - 28 мая. Два сельскохозяйственных предприятия получили господдержку в сфере агрострахования в Луховцах и Серпухове, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Сельскохозяйственное страхование – гарантия стабильности в момент возможного возникновения критической ситуации, в том числе эпиоозотической, неблагоприятных погодных условий, пожара, ведь все эти вероятные факторы могут привести к потере части или всего поголовья сельскохозяйственных животных, что отрицательно скажется на экономической эффективности деятельности сельскохозяйственного предприятия.

«В текущем году две сельскохозяйственные организации региона воспользовались компенсацией части затрат на уплату страховых премий по договору сельскохозяйственного страхования. Это предприятия «Кампоферма» городского округа Луховицы и «Шепиловская птицефабрика» городского округа Серпухов», - сообщил глава ведомства Андрей Разин.

По словам Разина, вовремя заключенный договор сельскохозяйственного страхования сведет к минимуму потери и смягчит негативные экономические последствия в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

В прошлом году государственная поддержка по направлению сельскохозяйственное страхование была оказана девяти сельхозтоваропроизводителям Подмосковья.

Чтобы снизить затраты сельхозтоваропроизводителя на заключение договоров сельскохозяйственного страхования, в Московской области действует программа государственной поддержки.

Подмосковный сельхозтоваропроизводитель может заключить договор сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой в области животноводства, внести 50% страховой премии по этому договору, остальные 50% будут оплачены за счет государственных средств путем перечисления на счет страховщика.

Договор с государственной поддержкой заключается в отношении всего имеющегося у сельхозтоваропроизводителя поголовья. На сайте Национального союза агростраховщиков (НСА) по электронному адресу можно ознакомиться с актуальным списком страховых компаний, которые имеют право на заключение договоров сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой.