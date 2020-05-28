РИАМО - 28 мая. Три участника преступной группы получили три года лишения свободы условно за незаконные банковские операции и обналичивание денег, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

В ведомстве полагают, что с февраля 2016 года по апрель 2017 года соучастники совершали незаконные банковские операции по транзиту и обналичиванию денег по поручению юридических лиц, инкассацию средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц на территории Москвы. При этом их доход составлял не меньше 3% от суммы, поступившей на расчетные счета подконтрольных группе фиктивных организаций. Итого – больше девяти миллионов рублей.

«Останкинский районный суд Москвы признал виновными участников организованной группы, осуществлявших незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В ходе расследования следователи привлекли к уголовной ответственности троих граждан в возрасте от 42 до 45 лет.

Кроме условного срока, подсудимых оштрафовали на 150 тысяч и 300 тысяч рублей.