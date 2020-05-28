РИАМО - 28 мая. Спасатели помогли вскрыть капот автомобиля после ДТП, а также транспортировать женщину после этой аварии в машину скорой помощи, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Инцидент произошел утром в четверг. В пятом микрорайоне Зеленограда женщина не справилась с управлением и врезалась в мачту городского освещения. В результате столкновения пострадали два человека, автомобиль начал дымиться.

«На место происшествия оперативно прибыли подразделения пожарно-спасательного гарнизона Москвы. Пожарные ПСО #214 Пожарно-спасательного центра Москвы под руководством старшего дежурной смены Геннадия Лукашева с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента вскрыли капот и отключили аккумуляторную батарею автомобиля, в результате чего удалось избежать загорания транспортного средства», - говорится в сообщении.

Кроме того, сразу после проведения аварийно-спасательных работ московские пожарные помогли транспортировать пострадавшую женщину в машину скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. Второй пострадавший получил медпомощь на месте ЧП.