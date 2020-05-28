РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мая. В подмосковном Подольске 33-летняя местная жительница нанесла ножевые ранения 55-летнему собутыльнику, на нее завели уголовное дело, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по Подольску.

В Подольске 33-летняя женщина напала с ножом на 55-летнего собутыльника. По информации других СМИ, пострадавший - бывший футболист Валерий Подоляк, который выступал за курский «Авангард» и краснодарскую «Кубань».

«В дежурную часть 3-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление по факту возникшего в ходе совместного распития алкоголя конфликта, в ходе которого нанесены телесные повреждения местному жителю 1965 года рождения. По подозрению в совершении данного преступления задержана уроженка Мордовии 1987 года рождения, проживающая на территории Подольска», - сказала сотрудница.

Она добавила, что по данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)

Подозреваемая под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.