РИАМО - 28 мая. В Подмосковье режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан с сопутствующими заболеваниями, продлили до 14 июня включительно, следует из постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованного на сайте правительства региона.

«По 14 июня 2020 года (включительно) обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания (эндокринной системы, органов дыхания, онкологию и другие – ред.)», – говорится в документе.

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в других помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, за исключением случаев выгула домашних животных, выноса мусора, занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе.

«Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения», – добавляется в постановлении.

Также данный ограничительный режим не распространяется на граждан, определенных решением оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

В Московской области постепенно смягчают введенные ранее ограничения. В регионе уже работают стройки и промышленные предприятия. Начали прием посетителей МФЦ, но в ограниченном режиме. Отменены цифровые пропуска на передвижение на транспорте.

С 29 мая в Подмосковье откроют парки для посетителей, гулять там можно будет без ограничений при обязательном ношении маски. Также с 1 июня МФЦ будут принимать физлиц, кроме того, откроются строительные магазины.

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Текстовая трансляция

28 МАЯ

- В Московской области салоны красоты планируют открыть в июне, если позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация.

- Тесты на антитела к коронавирусу начнут делать в Подмосковье с 15 июня. Планируется делать по 5 тысяч тестов на антитела к Covid-19 в сутки.

- В Подмосковье 1 июня МФЦ откроют для физических лиц.

- В Подмосковье готовятся к открытию парков, посещать их можно будет в масках.

Сегодня вечером также выйдет постановление, где мы открываем парки. Парки открываем, но не спортивные и детские площадки.

- Самые важные новости дня в карточках

- Опубликована интерактивная карта с графиком прогулок в Москве. Выходить на прогулки будет возможно с 1 июня.

- Режим самоизоляции в Москве могут продлить до появления вакцины от Covid‑19. В городе надо будет соблюдать требования санитарной защиты.

- Названы условия открытия парикмахерских в Москве. В ближайшее время вероятны послабления и для других отраслей торговли и бытовых услуг.

- Для поездки в непродовольственный магазин в Москве нужно оформить пропуск. Если необходимый магазин находится в шаговой доступности и до него можно добраться пешком, то электронный пропуск не потребуется.

- Дыхательную гимнастику применяют в Москве для восстановления коронавирусных больных. Это позволяет выздоравливающим пациентам быстрее восстановить функцию легких.

- Десятая масштабная дезинфекция дорог, тротуаров и дворов прошла в Москве. Было обработано более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Кинотеатры после открытия обяжут обеспечить дистанцию между зрителями. В других зонах кинотеатра нужно будет соблюдать дистанцию не менее полтора метра.

- В подмосковной Лобне индекс самоизоляции на 13:00 четверга составил 2,3 балла, это лучший результат на территории области. На территории столицы лучший показатель у поселения Московский — 2,5 балла.

- Подмосковные больницы начнут возвращать к плановому режиму работы с 8 июня. Возврат к обычной работе пройдет в три этапа.

- Рассказываем в чате, как работают тесты на антитела к COVID-19 и есть ли у переболевших стойкий иммунитет к новой инфекции.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Столичный наземный транспорт стали дезинфицировать на всех конечных станциях маршрутов. Четыре – шесть раз в день будет проводиться обработка наземного транспорта на конечных станциях.

- Власти Москвы пояснили правила прогулок в городе с 1 июня. При прогулках в Москве необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию, но при этом использовать перчатки не обязательно.

- Почти четверть россиян считают пандемию Covid‑19 выдумкой.

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- За сутки в России зарегистрировали 8 371 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 774 заболевших. В Москве - 2 054.

- За сутки в Московской области вылечили после коронавирусной инфекции 403 пациента, за все время пандемии в регионе вылечили 6843 человека.

- Еще почти 3,8 тыс жителей Москвы выписались после лечения от коронавируса. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71251 в столице.

- Проездные в Москве продлят тем, кто во время самоизоляции совершил не более 22 поездок.

- В столице за сутки скончался 71 пациент с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2254.