РИАМО - 28 мая. В Московской области утвердили график личного приема граждан в приемной правительства региона в июне 2020 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства Подмосковья.

По постановлению губернатора Московской области о введении в регионе режима повышенной готовности приемы жителей проводятся в доступных режимах аудио- и видеосвязи.

Второго июня с 15:00 прием будет проводить министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Третьего июня с 10:00 жителей будет принимать председатель комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко, с 15:00 – начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин проведет прием жителей 4 июня, начало в 10:00. В этот же день в 15:00 начнется прием у министра строительного комплекса региона Владимира Локтева.

В 10:00 5 июня прием проведет министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова, в 15:00 – министр культуры региона Елена Харламова.

Восьмого июня с 10:00 начнется прием у председателя комитета лесного хозяйства Подмосковья Елены Казимир, с 15:00 – у министра правительства Московской области по информационной политике Анастасии Звягиной.

Заместитель министра экологии и природопользования региона Вадим Воронцов будет принимать жителей с 10:00 9 июня. В этот же день с 15:00 прием проведет министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Вячеслав Духин.

Десятого июня с 10:00 начнется прием у министра здравоохранения Подмосковья Светланы Стригунковой, с 15:00 – у начальника Главного управления государственного строительного надзора региона Артура Гарибяна.

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина примет жителей 11 июня, начало в 10:00.

Пятнадцатого июня прием проведет председатель комитета по ценам и тарифам Подмосковья Мария Пичугина, начало в 10:00.

Заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления территориальной политики региона Мария Нагорная будет проводить прием жителей 16 июня с 15:00. В это же время начнется прием у министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Натальи Егоровой.

17 июня приемы проведут министр жилищной политики региона Инна Федотова (с 10:00) и заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

С 10:00 18 июня прием начнется у министра энергетики Московской области Александра Самарина, с 15:00 – у первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

19 июня с 10:00 можно будет задать вопрос министру социального развития региона Ирине Фаевской.

А 22 июня с 15:00 прием жителей проведет министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар примет жителей 23 июня, начало в 15:00.

В 10:00 24 июня начнутся сразу два приема – у заместителя председателя правительства Подмосковья Максима Фомина и у министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика. В этот же день в 15:00 жителей примет министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

25 июня приемы проведут руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина (10:00) и заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.

Министр ЖКХ региона Антон Велиховский примет жителей 26 июня, начало в 10:00. А в 15:00 начнется прием у заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова.

29 июня в 15:00 прием проведет начальник Главного управления культурного наследия Подмосковья Валерия Березовская.

В 15:00 30 июня жителей региона примет заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.