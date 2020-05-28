РИАМО - 28 мая. В деревне Юрьево подмосковного Дмитровского округа задержали двух жителей Москвы в возрасте 25 и 28 лет, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Во время обысков по месту проживания подозреваемых нашли пластиковое ведро с веществом в виде вязкой массы.

«По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством мефедроном общим весом более 500 граммов», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Мужчин заключили под стражу.