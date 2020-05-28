РИАМО - 28 мая. Народное голосование на первой премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив» начнется с 10 июня, говорится в сообщении пресс-службы организаторов премии.

«Народное голосование пройдет на книжном рекомендательном сервисе LiveLib с 10 июня по 20 августа. По итоговым результатам будет сформирован шорт-лист премии и выявлен победитель в номинации «Выбор читателей», — говорится в сообщении.

Лонг-лист также опубликуется на сайте. Всего поступило 310 заявок. Среди претендентов – 125 бумажных книг и 183 заявки от авторов электронных книг.

Победители премии будут определяться в номинациях: «Преступление и наказание — Детектив года», «Автор года», «Открытие года», «Вклад в развитие жанра», «Выбор читателей», «Лучший иностранный детектив», «Лучший отечественный многосерийный фильм в жанре детектив», «Лучший фильм в жанре детектив», «Дебют года», «Детский детектив».

«Мы становимся свидетелями исторического момента. В России до сегодняшнего дня не было заметной премии в столь важнейшем жанре. <…> У нашей аудитории сегодня нет системы координат, потому что любая премия и шорт-лист — это ориентир. И это подарок и для зрителей-читателей, и для всех, кто в этом жанре творит – это будет признание экспертного сообщества и народного голосования», — отметил директор по киноканалам компании «Цифровое телевидение» (ВГТРК и «Ростелеком») Иван Кудрявцев.

Произведение победителя премии в номинации «Дебют года» будет опубликовано издательской группой «Эксмо-АСТ». А победитель в номинации «Вклад в развитие жанра» получит специальный приз от Российской государственной библиотеки. Лауреаты премии «Русский детектив» получат памятные статуэтки, а финалисты, занявшие второе и третье места – наградные дипломы.