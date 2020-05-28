РИАМО – 28 мая. Российский поэт, певец Стас Костюшкин рассказал о главной причине, по которой их коллектив с поп-исполнителем, композитором Денисом Клявером «Чай вдвоем» распался, сообщает Nation News.

«Во времена, когда группа была на пике славы, количество концертов резко сократилось. Выступлений почти не было, несмотря на хитовую и популярную песню «Белое платье», – сказал певец в эфире программы на YouTube «Алена, блин!».

Костюшкин признался, что группа почти не появлялась на сцене. Певец также подчеркнул, что пытался убедить Клявера поменять команду, но тот не согласился. Бывший напарник хотел работать лишь со «старыми людьми». Помимо этого, он скептически относился к стихам и произведениям не своего авторства, поэтому и отказывался от сочинений Костюшкина.

Последний полагал, что его стихи могут быть успешными, однако солист оставался непреклонен.

Группа «Чай вдвоем» - музыкальный дуэт Клявера и Костюшкина, который просуществовал с 1994 по 2012 год.