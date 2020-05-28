РИАМО - 28 мая. В Московской области банками одобрено свыше 1,3 тысячи заявок бизнеса по беспроцентным кредитам на выплату зарплат, сообщил в четверг заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«Мы помогаем предприятиям получить кредиты на зарплату – это кредит под 0 процентов для пострадавших отраслей на шесть месяцев. В настоящий момент 1350 заявок поступило и одобрено в банках на 2,5 миллиарда рублей», — сказал Хромов в эфире телеканала «360».

Он отметил, что с 1 июня начинает выдавать новый кредит под 2 процента годовых на зарплату для пострадавших отраслей и части промышленных предприятий, производящие товары повседневного спроса, такие как мебель, обувь и одежда.

«Для этих предприятий кредит можно будет взять на возобновление деятельности под 2 процента годовых. В случае сохранения занятости не ниже 90 процентов от текущего уровня на 1 марта следующего года, эти кредиты можно будет не возвращать, федеральное правительство полностью их компенсирует», — добавил Хромов.