РИАМО - 28 мая. В преддверии Международного дня защиты детей губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал юным жителям Подмосковья счастья и здоровья.

«Накануне 1 июня я хочу пожелать всем нашим деткам, чтобы они были счастливы, здоровы, чтобы они радовали своих родителей. Чтобы всегда рядом были мамы и папы, всегда заботились о них. Идеально, чтобы все мы гордились нашими детьми, их успехами и достижениями», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360» в четверг.

Международный день защиты детей отмечается 1 июня. Это один из старейших международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на всемирной конференции в Женеве, посвященной вопросам благополучия детей.