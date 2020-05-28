РИАМО - 28 мая. Банки в Московской области реструктуризировали 69% кредитов для малого и среднего бизнеса от общего объема портфеля кредитов, сообщил в четверг заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«По банковским продуктам создана оперативная группа совместно с банками, которая позволяет предприятиям реструктуризировать текущие кредиты без повышения процентных ставок. В настоящий момент для малого и среднего предпринимательства мы имеем цифру 69% реструктуризированных кредитов от всего объема портфеля», - сказал Хромов в эфире телеканала «360».

Он отметил, что в Подмосковье активно работает Центр защиты поддержки бизнеса, который разъясняет предпринимателям все меры поддержки.

В регионе свыше 18 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса до 1 июля могут уточнить код основного вида деятельности, после чего им станут доступны различные меры поддержки.