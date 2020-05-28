РИАМО - 28 мая. К концу текущего года могут завершить первый этап строительства Репинской развязки в городском округе Химки, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Наша задача - ее первый этап сдать, если я не ошибаюсь, если не в конце года, то в первом квартале следующего», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Губернатор добавил, что развязка в Химках строится по поручению президента России Владимира Путина. В настоящее время идет активное строительство инженерных сооружений.

Протяженность основного хода данной развязки составит 0,8 километра, из них 158 метров – путепровод. На объекте будет пять полос движения по основному ходу, по боковым проездам – две.

На путепроводе планируют установить архитектурное освещение. В рамках проекта частично реконструируют улицы Дружбы, 9 мая и Репина в Химках.