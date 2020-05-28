РИАМО - 28 мая. В городском округе Бронницы в уникальном питомнике декоративных растений посадили более 50 тысяч деревьев, которые уже зацвели, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Проведена закладка уникального питомника в Бронницах и уже посажено первые 50 тысяч саженцев деревьев. Высадили яблони, клены, вишни, дубы, березы и вязы. Плодовые деревья уже зацвели. Благодаря этому проекту мы планируем обеспечить рынок потребителей качественным и разнообразным посадочным материалом», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Между правительством Московской области и ООО «Лорберг Ру» в конце января этого года было заключено соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта на земельном участке, предоставляемом в аренду без проведения торгов.

Разин добавил, что проект предусматривает создание питомника по выращиванию аллейных деревьев для озеленения и благоустройства Подмосковья и других городов России. Планируется также посадка выносливых и стойких к климату многоствольных и необычных хвойных деревьев, порядка 35 тысяч единиц декоративных растений и кустарников в год.

По его словам, инвестиции в проект составят 112 миллионов рублей, его реализация будет способствовать сознанию более 20 новых рабочих мест для жителей городского округа Бронницы.