РИАМО - 28 мая. В Подмосковье готовят более 180 земельных участков для передачи многодетным семьям, 109 из них согласованы для образования, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.
По 72 участкам согласовано изменение целевого назначения земли, чтобы администрации городских округов региона могли обеспечить землей семьи с тремя и более детьми, а 109 участков были согласованы для образования.
Она добавила, что восемь участков согласовано в районе поселка Кировский городского округа Лотошино, а также двух участков — в Богородском округе. Передачу участков семьям администрации округов планируют начать летом и закончить до конца года.
По словам Адигамовой, также министерством согласовано изменение вида разрешенного использования еще 72 земельных участков в Раменском городском округе для последующего предоставления многодетным семьям.
Изменение целевого назначения земель необходимо, чтобы на участках можно было строить жилые дома.
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