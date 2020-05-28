РИАМО - 28 мая. В Подмосковье готовят более 180 земельных участков для передачи многодетным семьям, 109 из них согласованы для образования, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

По 72 участкам согласовано изменение целевого назначения земли, чтобы администрации городских округов региона могли обеспечить землей семьи с тремя и более детьми, а 109 участков были согласованы для образования.

«С середины апреля министерством имущественных отношений Московской области согласовано образование 89 земельных участков для передачи многодетным семьям в районе деревни Рудне-Никитское Орехово-Зуевского городского округа, 10 земельных участков в городском округе Зарайск», — сказала министр регионального ведомства Наталья Адигамова.

Она добавила, что восемь участков согласовано в районе поселка Кировский городского округа Лотошино, а также двух участков — в Богородском округе. Передачу участков семьям администрации округов планируют начать летом и закончить до конца года.

По словам Адигамовой, также министерством согласовано изменение вида разрешенного использования еще 72 земельных участков в Раменском городском округе для последующего предоставления многодетным семьям.

Изменение целевого назначения земель необходимо, чтобы на участках можно было строить жилые дома.