РИАМО - 28 мая. В день проведения парада Победы, 24 июня, Красная площадь в Москве будет закрыта для свободного посещения, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

«Красная площадь имеет свои ограничения, и всегда в день парада приходили по пригласительным билетам. В этот раз ситуация более сложная, конечно, свободного доступа там не будет. Тем не менее, я думаю, что к 24 июня ситуация будет лучше», - сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что парад Победы состоится в Москве 24 июня.

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