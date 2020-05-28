РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 мая. Плановое отключение горячей воды в городском округе Мытищи начнется с 1 июля, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

«График можно посмотреть на интерактивной карте: http://mvitu.arki.mosreg.ru/mkd_map/. Плановое отключение необходимо для надежного теплоснабжения в следующем отопительном сезоне», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, в этот период специалисты проведут обследование, ремонт и наладку оборудования тепловых источников, ЦТП, систем отопления и ГВС многоквартирных жилых домов, а также гидравлические испытания тепловых сетей.

Он добавил, что график также размещен на официальном сайте АО «Мытищинская теплосеть» (http://www.m-teploset.ru/) в разделе «Информация потребителям». Если нет доступа в интернет, то ознакомиться с информацией об отключении конкретного дома от ГВС можно по телефону: 8 (495) 775-55-92.