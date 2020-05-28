РИАМО - 28 мая. В Подмосковье работают 1,3 тысячи дежурных групп в детских садах, их количество увеличится в два раза, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«До настоящего времени у нас работало 1,3 тысячи дежурных так называемых групп, я дал команду увеличить вдвое – 2,5-2,6 тысячи детских групп будут работать в наших детских садах», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что дополнительные дежурные группы откроются для тех детей, чьи родители не могут оставить их с кем-то дома.