РИАМО - 28 мая. Жители Реутова могут анонимно обратиться за бесплатной психологической помощью на специальную горячую линию в период самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Преодоление» в Реутове уже 13 лет работает телефон доверия «Волна». В разгар пандемии коронавируса специалисты «горячей линии» оказывают первую психологическую помощь жителям, оказавшимся в сложной ситуации в период самоизоляции», - говорится в сообщении.

Телефон доверия: 8(495)528-11-40 для детей, подростков и родителей работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Служба является анонимной и бесплатной.

«В период самоизоляции звонков на «горячую линию» психологической помощи стало значительно больше. В основном, жители обращаются с вопросами по урегулированию семейных конфликтов, взаимоотношений с детьми. Также было зафиксировано несколько обращений, связанных со страхами и переживаниями из-за пандемии коронавируса. Телефон доверия в данный период востребован, это необходимый формат психологической помощи», - отмечается в сообщении.

Горячая линия в центре «Преодоление» работает уже 13 лет. Ее цель – оказание психологической поддержки несовершеннолетним в кризисной ситуации, выявление случаев социального неблагополучия, жестокого обращения и насилия над детьми. Телефон также доступен и для родителей: они могут получить психологическую поддержку, проконсультироваться по вопросам воспитания и развития детей.