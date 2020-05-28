РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мая. Люберецкая городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкой городской прокуратуры.

«Люберецкая городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ», - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый заказал для своего знакомого из тренажерного зала посылку с сильнодействующими веществами в виде таблеток и жидкостей, которые впоследствии были незаконно перемещены на территорию Российской Федерации путем почтовой пересылки.

В апреле прошлого года в ходе оперативно-разыскных мероприятий мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов. При проведении личного досмотра у него обнаружено и изъято международное почтовое отправление с сильнодействующими веществами.

Уголовное дело направлено в Люберецкий городской суд для рассмотрения по существу.