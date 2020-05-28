РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 мая. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатами совета депутатов Балашихи Галиной Ченцовой и Сергеем Бутусовым передал одноразовые маски и перчатки для врачей детской поликлиники №17 в микрорайоне Железнодорожный, сообщил сотрудник пресс-службы депутата.

«Другие болезни никуда не делись и детские врачи с начала объявления пандемии продолжают каждый день оказывать помощь юным пациентам. Только теперь специалисты ведут прием не в кабинетах, а выезжают к заболевшим ребятишкам на дом», - сказал Ефимов.

Заведующая поликлиникой №17 Светлана Щербакова поблагодарила депутатов за помощь и отметила, что они обеспечены всеми необходимыми средствами защиты.

«Врачи выезжают к детишкам в полной экипировке, в сутки бывает до 100 вызовов и потому дополнительные маски и перчатки будут точно не лишними», - подчеркнула Щербакова.

Городской депутат Галина Ченцова попросила врачей быть аккуратными и беречь себя.

Вызвать педиатра на дом можно по телефонам регистратуры: 8(495)522-11-26 и 8(495)522-14-66, по горячей линии: 8(800)550-50-30.