РИАМО - 28 мая. Более 400 предпринимателей стали участниками встречи с заместителем председателя правительства Московской области Вадимом Хромовым, мероприятие прошло в формате видеоконференции, говорится в сообщении министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Основные вопросы, озвученные местными предпринимателями на встрече, касались мер поддержки. В основном бизнесмены интересовались доступом к банковским продуктам и получением госсубсидий. Эта поддержка необходима в первую очередь.

«Московская область вместе с крупнейшими банками создала рабочую группу по решению банковских вопросов и льготных кредитов. Этот момент находится на контроле у властей, и мы готовы сопровождать предпринимателей в переговорах с банками», - отметил Хромов.

Местным предпринимателям также доступны налоговые и арендные льготы, стимулирующие программы и иные формы господдержки.

Полный объем информации о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье можно получить по электронной почте 0150@mosreg.ru и по телефону 0150.