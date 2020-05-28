РИАМО - 28 мая. Московский физико-технический институт совместно с Физтех-Союзом 31 мая проведет онлайн-чемпионат по программированию «Открытый финал Московских тренировок» для студентов, школьников и тех, кто интересуется алгоритмическим программированием, говорится в сообщении пресс-службы центра развития ИТ-образования МФТИ.

Мероприятие состоится при поддержке компаний JetBrains, Skyeng и гранта мэра Москвы. Этот чемпионат станет завершающим этапом образовательного проекта по олимпиадному программированию для студентов.

«В интеллектуальном состязании примут участие студенты и школьники из более чем 10 российских регионов, а также учащиеся из стран СНГ. Победители получат сертификаты на изучение английского языка от Skyeng и подарки от компании JetBrains», - говорится в сообщении.

Этот турнир стартовал в октябре 2019 года. Каждую неделю в течение восьми месяцев ребята слушали лекции, разборы задач и участвовали в тренировочных соревнованиях. Бесплатные занятия проходили на кампусе МФТИ, а также транслировались в интернете.

Проректор МФТИ, основатель Moscow Workshops Алексей Малеев рассказал, что открытые московские тренировки организованы для того, чтобы дать возможность молодым талантливым ребятам проявить себя на международных соревнованиях по программированию, в учебе и на работе.

«Доступ к знаниям - это один из ключевых ресурсов для развития, и нам важно, чтобы все желающие имели возможности реализоваться и в будущем стать лидерами технологических перемен. Наши партнеры JetBrains в этом с нами солидарны, предоставляя много возможностей для студентов: от бесплатных лицензий и образовательных плагинов до летних стажировок и семестровых практик», - подчеркнул он.

К проекту присоединились сотни студентов российских вузов, среди которых МФТИ, МГУ имени М.В. Ломоносова, МГТУ имени Н.Э. Баумана, МАИ, РЭУ имени Г.В. Плеханова и другие. Всего - 34 вуза, включая региональные - СПбГУ, Университет ИТМО, Университет Иннополиса, КФУ, ННГУ имени Н.И. Лобачевского, ИжГТУ, УрФУ, НГУ, а также 10 школ.

Методистом тренировок выступил победитель Всероссийской олимпиады школьников по информатике 2007-2009 годов, призер полуфинала ICPC Филипп Рухович. Лекции проводили бронзовые призеры чемпионата по программированию ICPC 2019 Андрей Сергунин и Евгений Белых, а также методист курса «Быстрый старт в спортивное программирование» Влад Невструев и другие.