РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мая. Люберецкий суд наложил штраф на бывшего сотрудника Федеральной налоговой службы РФ в размере 100 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкой городской прокуратуры.

Люберецкая городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции поднадзорными юридическими лицами. Установлено, что на работу в общество с ограниченной ответственностью, осуществляющее деятельность на территории городского округа Люберцы, принят бывший сотрудник Федеральной налоговой службы РФ. В нарушение закона сведения о заключении трудового договора с указанным сотрудником на предыдущее место его службы направлены не были.

«По результатам проверки Люберецкая городская прокуратура возбудила в отношении юридического лица административное дело по статье 19.29 КоАП РФ. Рассмотрев административное дело, мировой судья 115 судебного участка Люберецкого судебного округа привлек виновное лицо к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Руководителю организации горпрокуратура внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения закона устранены.