РИАМО - 28 мая. По ходатайству следователя в Домодедове обвиняемого в убийстве пожилого соседа заключили под стражу, говорится в сообщении пресс-службы регионального главка СК России.

«По предварительным данным следствия, 13 апреля обвиняемый, находясь в московской квартире, в ходе ссоры ударил своего 64-летнего соседа металлическим инструментом. В результате полученных повреждений потерпевший скончался», - говорится в сообщении.

Чтобы скрыть убийство, обвиняемый расчленил тело кухонным ножом, упаковал в две большие сумки и отвез в лес в городском округе Домодедово.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты провели большой объем работы, чтобы установить все обстоятельства преступления. С участием обвиняемого произведен осмотр квартиры и осмотр местности, на которой обнаружены сумки с фрагментами тела. Изъят кухонный нож и металлический инструмент, которым было нанесено повреждение потерпевшему.

Следствие назначило судмедэкспертизу и молекулярно-генетическую экспертизу. Также проводится комплекс других следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.