РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мая. Полицейские Подольска задержали подозреваемого в краже мобильного телефона, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 3-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 29-летнего уроженца одной из республик Средней Азии о том, что неизвестный похитил его мобильный телефон. Общая сумма материального ущерба составила 9 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления был установлен и задержан ранее судимый 22-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.