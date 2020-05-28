РИАМО - 28 мая. В столице в отношении обвиняемого в поджоге бывшей сожительницы избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, 26 мая мужчина, находясь в подъезде жилого дома на Ферганской улице в Москве, из ревности облил легковоспламеняющейся жидкостью бывшую сожительницу, после чего поджег ее и скрылся с места преступления.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве продолжается расследование уголовного дела в отношении мужчины по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)», – сказала Иванова.

31-летнюю потерпевшую госпитализировали с ожогами различной степени тяжести.

Нарушителю предъявили обвинение, и в четверг по ходатайству следствия ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.