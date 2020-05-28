РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мая. В подмосковном Подольске охранник магазина в штатском пытался досмотреть покупателей, а после отказа ругался на них матом, ему вынесли выговор с последующим дисциплинарным взысканием, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась на интернет-портале, что в магазине «Дикси» на улице Свердлова, 5 после оплаты покупки к ней и мужу подошел мужчина без униформы и, представившись охранником, просил показать, что в пакете, а также вывернуть карманы. После отказа от досмотра мужчина начал кричать матом и угрожать. Она отметила, что досматривать покупателя в соответствии с КоАП могут только уполномоченные лица, а не охранник в штатском без униформы. На просьбу проверить их поведение в магазине по камерам сотрудник сказал, что они не работают. Она попросила наказать руководство магазина и охранника.

«С руководством магазина «Дикси» провели разъяснительную беседу о недопустимости нарушения действующего законодательства. В администрацию Подольска направлено пояснение, из которого следует, что сотруднику вынесли выговор с последующим дисциплинарным взысканием», - сказал заместитель главы администрации Подольска Евгений Соловьев.

Он отметил, что в случае повторения подобных ситуаций пострадавшие вправе обратиться в УМВД России по Подольску по телефону 112.