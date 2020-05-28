РИАМО - 28 мая. Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого ухудшения погоды, сообщил в четверг заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Синоптики прогнозируют, что 29 мая в течение дня в Москве ожидаются сильные дожди с грозами, градом и порывами ветра до 20 метров в секунду.

«В связи с этим приведены в готовность все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций, приняты дополнительные меры по недопущению подтоплений из-за ливня», — сказал Бирюков.

Коммунальщикам поручили очистить водоприемные решетки и ливнестоки, проверить системы водоотведения, чтобы не допустить локальных подтоплений. Кроме того, приняты меры по защите зданий, транспортных объектов и рекламных конструкций от порывовистого ветра.

«В режиме повышенной готовности находятся аварийные бригады. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линий электропередачи, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей. Всем электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания», — добавил Бирюков.

Он также призвал москвичей к внимательности и попросил их по возможности не выходить на улицу в непогоду.