РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мая. Линейку специализированного оборудования для дезинфекции и стерилизации помещений, столовой посуды и спецодежды разработало и запустило в серийное производство ООО «Профессиональное кухонное оборудование «Атеси», сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

«Такое оборудование может устанавливаться в пищеблоках и раздевалках детских садов, ресторанов, промышленных предприятий, воинских частей. Обеззараживание происходит за счет работы высокоэффективных бактерицидных ламп: они создают поток ультрафиолетового излучения, уничтожая таким образом бактерии, вирусы и грибки», - сказал Ружицкий.

Конструктивные элементы нового оборудования выполнены из высококачественной антикоррозионной стали с полированной поверхностью. Она хорошо отражает световой поток, благодаря чему процесс дезинфекции происходит одновременно направленным и отраженным светом.