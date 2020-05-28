РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мая. Городской округ Люберцы вошел в число лучших муниципалитетов по устранению ям за день, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Масштабные мероприятия по устранению ям во дворах проводятся в Подмосковье не первый год. В нынешнем году с начала марта удалось устранить около 36 тысяч ям.

«Мы продолжаем работу по устранению ям во дворах. Всего с начала марта устранили 35 950 ям. Объем работ большой, но работы активно ведутся. За прошедшие сутки, 27 мая, устранили 1 585 ям», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В число лучших муниципалитетов по устранению ям за день вошел и городской округ Люберцы. За вчерашний день в округе было устранено 492 ямы.

В приоритетном порядке устраняются те дефекты асфальтного покрытия во дворах, по которым поступают обращения от жителей – в центр управления регионом, на портал «Добродел» и по другим каналам.

Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий предусматривает ремонт покрытий и замену элементов сопряжений, поврежденных в процессе эксплуатации.