РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 мая. В честь Дня Пограничника члены домодедовского отделения всероссийской общественной организации «Боевое братство» возложили цветы к Обелиску Славы в Домодедове, сообщается на странице отделения в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня, 28 мая, в честь празднования Дня пограничных войск ветераны-пограничники, члены домодедовского отделения Московского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» во главе с руководителем Алексеем Кириным возложили цветы к Обелиску Славы, а Лазарев Юрий Матвеевич вручил ветеранам медали и памятные знаки», - говорится в сообщении.

Празднование Дня пограничника установлено указом президента РФ от 23.05.1994 года. Ежегодно он отмечается 28 мая.