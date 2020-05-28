РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 мая. В военкомат подмосковных Котельников для обеспечения призывников средствами индивидуальной защиты доставили 300 защитных масок, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Призывная комиссия в городском округе Котельники состоялась под руководством заместителя главы Виктора Семина.

«Для обеспечения призывников средствами индивидуальной защиты в связи с действующим «масочным режимом», передали очередную партию защитных масок из 300 штук в военкомат. Всегда необходимо находить возможность и оказывать помощь в столь нелегкий для всех период», - говорится в сообщении.