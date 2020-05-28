РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 мая. В подмосковных Котельниках на Дзержинском шоссе заменят асфальтовое покрытие и бортовой камень, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«Сегодня (28 мая - ред.) ООО «АСК Комплекс» приступила к ремонту региональной дороги - Дзержинское шоссе. Будут выполнены работы по замене асфальтового покрытия, частичной замене бортового камня», - говорится в сообщении.

Также будет нанесена дорожная разметка и восстановлены искусственные дорожные неровности. По информации подрядной организации работы будут выполнены до конца июня 2020 года.