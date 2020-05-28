РИАМО - 28 мая. В рамках акции «Спасибо врачам» медикам Подмосковья стали доставлять питьевую воду от черноголовской компании, программа рассчитана на 1 миллион бутылок, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Кроме того, акция включает в себя раздачу продуктовых наборов врачам и средств индивидуальной защиты.

«Сегодня основной фронт работ переместился в больницы, где много пациентов, которым нужна хорошая вода, много врачей, которые работают, как мы знаем, в условиях повышенной сложности. Они работают в неудобных костюмах, часто испытывают потребность в воде, им также очень важно понимать, что они не одиноки, что мы ценим их труд и у них есть наша поддержка», – сказала директор по маркетингу группы компаний «Черноголовка» Наталья Алипкина.

Волонтерский центр «Единой России» собирает заявки от медучредждений и совместно с производителем доставляет воду в больницы и на станции скорой помощи. Всего на сегодняшний день производители передали в подмосковные больницы около 200 тысяч литров питьевой воды, программа рассчитана на 1 миллион бутылок.

В четверг волонтерский центр «Единой России» передал медикам из Красковского стационара №3 Люберецкой областной больницы 3 тысячи полуторалитровых бутылок питьевой воды.

Акция была организована по инициативе секретаря регионального отделения партии Игоря Брынцалова, а передача воды в больницы области является ее важной частью.