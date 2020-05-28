РИАМО - 28 мая. Молодого человека посадили под домашний арест за пьяный дебош на борту самолета, инцидент произошел в аэропорту Домодедово, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

24 мая молодой человек 2001 года рождения в состоянии опьянения на борту самолета умышленно применил физическое насилие в отношении пассажира 1986 года рождения, который сделал ему устное замечание. Инцидент произошел после посадки в аэропорту Домодедово. Выражаясь грубой нецензурной бранью, молодой человек нанес потерпевшему множественные удары по голове, игнорируя замечания экипажа.

«По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие продолжает сбор доказательственной базы», - говорится в сообщении.

Ход расследования уголовного дела по пункту «в» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство на борту воздушного судна) находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.