РИАМО - 28 мая. Сильные дожди, ветер с порывами до 15-20 метров в секунду ожидаются в Подмосковье 29 мая, неблагоприятные погодные условия сохраняться с 09:00 до 21:00, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.
В отдельных районах Московского региона ожидается гроза, град, местами очень сильные дожди. Во время грозы запрещено купаться в водоемах.
На улице при порывистом ветре нужно обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Также необходимо избегать деревьев и сооружений повышенного риска: к примеру, мостов и эстакад.
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