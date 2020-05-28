РИАМО - 28 мая. Сильные дожди, ветер с порывами до 15-20 метров в секунду ожидаются в Подмосковье 29 мая, неблагоприятные погодные условия сохраняться с 09:00 до 21:00, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Ухудшение погоды связано с выходом южного циклона на территорию Подмосковья и Москвы. При грозе следует по возможности не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка. Также следует держаться подальше от электропроводки и антенн», – говорится в сообщении.

В отдельных районах Московского региона ожидается гроза, град, местами очень сильные дожди. Во время грозы запрещено купаться в водоемах.

На улице при порывистом ветре нужно обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Также необходимо избегать деревьев и сооружений повышенного риска: к примеру, мостов и эстакад.