РИАМО - 28 мая. Патологоанатомы Москвы группируют данные по смертности от коронавируса по нескольким разным категориям, они учитывают прямое и косвенное влияние вируса на организм пациента, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.
«Например, целый ряд болезней спровоцированы Covid-ом. То есть Covid не был основной причиной, он просто спровоцировал: ускорение онкологии, ускорение инсульта, инфаркта и так далее. <...> Провокатором его назовем. <...> Но формально он не явился причиной смерти. Причина смерти была другая», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Он уточнил, что в Москве применяются еще более жесткие требования к определению причины смерти от коронавируса, чем рекомендует ВОЗ. Патологоанатомы столицы создали один из крупнейших атласов системы анализа на Covid-19, который опубликован в открытых источниках.
«И мы предлагаем, может быть, всем надо подумать, для того, чтобы расширить этот список. Не ограничиваться Covid-ом, как основной причиной. <...> Поэтому мы не только соответствуем (рекомендациям ВОЗ - ред.), но и делаем шаг вперед», - отметил мэр.
По его словам, если в нынешней статистике учитывать дополнительные случаи смерти, которые в Москве признаны не вызванными коронавирусом, то эти данные все равно в разы меньше чем в других странах, столкнувшихся с пандемией.
«Нам тоже, казалось бы, выгодно, давайте все туда спишем. Все превышение, вот, 1,9 тысячи смертей дополнительных за апрель давайте вот туда все. <...> Мы не хотим это сделать. Мы проанализировать должны и работу скорой помощи, и работу больниц, плановой помощи и так далее. Все элементы должны работать. Нельзя ничего в кучу валить», - добавил Собянин.
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Текстовая трансляция
28 МАЯ
- Опубликована интерактивная карта с графиком прогулок в Москве. Выходить на прогулки будет возможно с 1 июня.
- Режим самоизоляции в Москве могут продлить до появления вакцины от Covid‑19. В городе надо будет соблюдать требования санитарной защиты.
- Названы условия открытия парикмахерских в Москве. В ближайшее время вероятны послабления и для других отраслей торговли и бытовых услуг.
- Для поездки в непродовольственный магазин в Москве нужно оформить пропуск. Если необходимый магазин находится в шаговой доступности и до него можно добраться пешком, то электронный пропуск не потребуется.
- Дыхательную гимнастику применяют в Москве для восстановления коронавирусных больных. Это позволяет выздоравливающим пациентам быстрее восстановить функцию легких.
- Десятая масштабная дезинфекция дорог, тротуаров и дворов прошла в Москве. Было обработано более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.
- Кинотеатры после открытия обяжут обеспечить дистанцию между зрителями. В других зонах кинотеатра нужно будет соблюдать дистанцию не менее полтора метра.
- В подмосковной Лобне индекс самоизоляции на 13:00 четверга составил 2,3 балла, это лучший результат на территории области. На территории столицы лучший показатель у поселения Московский — 2,5 балла.
- Подмосковные больницы начнут возвращать к плановому режиму работы с 8 июня. Возврат к обычной работе пройдет в три этапа.
- Рассказываем в чате, как работают тесты на антитела к COVID-19 и есть ли у переболевших стойкий иммунитет к новой инфекции.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Столичный наземный транспорт стали дезинфицировать на всех конечных станциях маршрутов. Четыре – шесть раз в день будет проводиться обработка наземного транспорта на конечных станциях.
- Власти Москвы пояснили правила прогулок в городе с 1 июня. При прогулках в Москве необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию, но при этом использовать перчатки не обязательно.
- Почти четверть россиян считают пандемию Covid‑19 выдумкой.
Как вы относитесь к пандемии коронавируса?
- За сутки в России зарегистрировали 8 371 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 774 заболевших. В Москве - 2 054.
- За сутки в Московской области вылечили после коронавирусной инфекции 403 пациента, за все время пандемии в регионе вылечили 6843 человека.
- Еще почти 3,8 тыс жителей Москвы выписались после лечения от коронавируса. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71251 в столице.
- Проездные в Москве продлят тем, кто во время самоизоляции совершил не более 22 поездок.
- В столице за сутки скончался 71 пациент с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2254.
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