РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мая. В одном из домов Подольска в микрорайоне Климовск 29 мая временно отключат водоснабжение из-за проводимых работ, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск 29 мая с 9:00 до 13:00 будет отсутствовать водоснабжение по адресу: улица Дмитрия Холодова, дом №4», - говорится в сообщении.

Отключение воды связано с плановыми работами на теплотрассе, проводимыми управлением теплоснабжением МУП «СЕЗ».