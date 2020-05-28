РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 мая. В Балашихе депутаты в ходе совещания в режиме онлайн обсудили вопросы проведения предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов для последующего участия в сентябрьских выборах в совет депутатов округа, сообщил член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Ефимов призвал коллег внимательно отнестись к данной онлайн-процедуре, которая реализуется впервые местным отделением партии «Единая Россия».

«На 35 мест в новом совете претендует 59 соискателей. Выборщики могут отдать свой голос, не выходя из дома, на специальном партийном сайте до 20:00 31 мая, после чего система автоматически определит лидеров списка. Электронный бюллетень будет опубликован на интернет-странице балашихинского и регионального отделения «Единой России», - сказал Ефимов.

В ходе рабочего совещания партийцы также обсудили помощь жителям, находящимся на самоизоляции, многодетным семьям и инвалидам.

Член политсовета Ульяна Кондрякова отметила, что они не только развозят продуктовые наборы пенсионерам, но и проводят мониторинг уборки подъездов санитарными средствами, наличие одноразовых масок в аптеках и соблюдение гражданами социальной дистанции в магазинах.

Подводя итоги, Тарас Ефимов напомнил, что на 24 июня запланирован Парад в честь 75-летия Дня Победы.