РИАМО – 28 мая. В столице задержаны главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов и журналистка радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр за пикет поддержку журналиста Ильи Азара, пишет ТАСС.

Пикет журналисты провели у здания ГУ МВД Москвы на Петровке, 38.

«Смирнов и Фельгенгауэр задержаны у здания ГУ МВД Москвы, где они проводили пикеты. Вероятно, их повезут в ОМВД «Тверской» для составления протоколов», — сообщил агентству источник.

Есть информация, что также задержан журналист Александр Плющев, добавил он.

Журналиста Азара ранее арестовали на 15 суток за участие в пикете в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.