РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мая. В подмосковном Подольске в ходе рейда на бульваре Юности и водоеме Южный власти горокурга призвали жителей надевать в общественных местах маски, сообщается на сайте администрации округа.

В Подмосковье с 12 мая введен масочный режим. Ношение масок в местах общего пользования с этой даты стало обязательным для жителей всех муниципалитетов Московской области и городского округа Подольск в том числе. Общественными местами, где ношение маски является обязательным, являются не только магазины, транспорт, предприятия, но и улицы, бульвары, аллеи, парки.

«Чтобы напомнить подольчанам о необходимости ношения масок в общественных местах, 28 мая начальник управления общественной безопасности администрации городского округа Подольск Андрей Крючков совместно с представителями правоохранительных органов и Госадмтехнадзора провел рейд на бульваре Юности. Тех, кто пришел сюда без маски, призывали со всей серьезностью отнестись к угрозе заражения коронавирусом и принимать необходимые меры, установленные в подмосковном регионе», - говорится в сообщении.

Рейд по соблюдению масочного режима в тот же день прошел и на Южном водоеме, где большая часть людей также прогуливается без защитных средств.

«Уже начался поэтапный выход из сложившейся эпидемической ситуации, но расслабляться в полной мере не стоит. Поэтому наш рейд нацелен на то, чтобы посетить места массового скопления граждан, посмотреть, насколько важна для людей информация о мерах профилактики коронавируса. Помимо элементарной меры – ношения масок – мы еще рекомендуем использовать перчатки в общественных местах», - сказал Крючков.

Никто не может быть застрахован от встречи с человеком, инфицированным коронавирусом, так как нередко инфекция протекает бессимптомно, а коронавирус Covid-19 очень контагиозен (заразен). Предсказать, какую реакцию он вызовет в организме вновь заразившегося человека, невозможно. Чтобы избежать заражения, нужно надевать маску.

Маски можно приобрести в аптеках, торговых объектах, транспорте, на автовокзалах, но не все жители понимают, насколько важна защита органов дыхания в период продолжающейся эпидемии коронавирусной инфекции. Даже если постепенно стабилизируются статистические данные по количеству инфицированных, расслабляться и отказываться от основных эпидемиологических мер защиты еще очень рано.