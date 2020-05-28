РИАМО - 28 мая. Московская система капитального ремонта многоквартирных домов из-за антикризисной меры по приостановки взносов на капремонт на три месяца потеряет около 30% средств, сообщила в четверг директор направления «Городское хозяйство» Фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер.

«Москва от приостановки взносов на капитальный ремонт на три месяца потеряет средства около 30% от стоимости тех ремонтов, которые были запланированы на 2020 год», — сказала Генцлер в ходе онлайн-дискуссии на тему: «Значение специальных счетов для капитального ремонта многоквартирных домов в посткризисный период».

Она отметила, что из-за приостановки взносов в наиболее уязвимом положении находятся многоквартирные дома со специальными счетами, в которых работы по капитальному ремонту запланированы региональной программой в текущем году.

«Например, в Москве в 2020 году должны быть завершены ремонты в 258 МКД со спецсчетами. Если эти ремонты не будут выполнены, то вот эта потенциальная угроза для этих домов по потери специального счета и перевода их к региональному оператору», — добавила Генцлер.

По ее словам, фонда «Институт экономики города» готовит предложение для Москвы по компенсации потерь от приостановки взносов.