РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мая. Коммунальщики опилили ветки у аварийных деревьев на Революционном проспекте в Подольске, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на ненадлежащее состояние деревьев и кустарников на Революционном проспекте. Она отметила, что между домами №№34/29 и 32/34 по улице Революционный проспект на проводах висит ветка дерева.

«Сотрудниками администрации округа в четверг (28 мая - ред.) был проведен осмотр деревьев по данному адресу. Факт наличия аварийных деревьев подтвердился. Меры приняты. В частности, аварийные деревья по вышеуказанному адресу опилены. Работы по удалению и опиловке деревьев и кустарников в округе проводятся сотрудниками МБУ «ПКБ» согласно графику», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.