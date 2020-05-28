РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 мая. В автосалоне подмосковных Котельников не выявили нарушений правил безопасности во время пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Сотрудники администрации Котельников в четверг проверили, как соблюдаются стандарты организации работы в целях недопущения распространения инфекции в автосалоне на Новорязанском шоссе «Автомир».

«В автосалоне на входе измеряют температуру сотрудникам, выдают маски и перчатки, дезинфицирующие средства находятся в свободном доступе, нанесена разметка соблюдения дистанции, в торговом зале размещен бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа, разрешенных к использованию в присутствии людей», - говорится в сообщении.

По словам руководства автосалона, питание организовано в помещении для приема пищи с использованием одноразовой посуды - ланчбоксов с соблюдением социальной дистанции.

«Содержится постоянный пятидневный запас масок и перчаток. Сотрудники относятся с пониманием к новым условиям работы и четко выполняют необходимые требования для безопасности как коллег, так и клиентов салона», - заключается в материале.