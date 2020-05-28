РИАМО - 28 мая. Жильцы 3 тысяч многоквартирных домов столицы выбрали спецсчета для накопления средств на капитальный ремонт, на данный момент общий объем накоплений составляет более 22 миллиардов рублей, сообщила в четверг директор направления «Городское хозяйство» Фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер.

«По итогам первого квартала 2020 года общая сумма накоплений на специальных счетах достигла 130 миллиардов. <…> У Москвы доля домов со специальными счетами по площади чуть больше 15% — это 3 тысячи многоквартирных домов. Учитывая, что у столицы самый высокий взнос на капитальный ремонт, а это не может отражаться на сумме накоплений, то потенциал специальных счетов Москвы – более 22 миллиардов рублей», — сказала Генцлер в ходе онлайн-дискуссии на тему: «Значение специальных счетов для капитального ремонта многоквартирных домов в посткризисный период».

Она отметила, что накопленные средства на специальных счетах должны поспособствовать увеличению объемов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Генцлер добавила, что в России общее количество домов со специальным счетом увеличилось на 64% и достигло почти 93 тысяч многоквартирных домов, но доля специальных счетов в региональных программах с 2015 год по 2019 год выросла с 8% до 12,8%.

По ее словам, многоквартирные дома со специальными счетами неравномерно распределены по субъектам РФ.