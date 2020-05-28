РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мая. В поселке Малаховка Люберец полным ходом ведутся работы в области дорожного хозяйства и содержания объектов благоустройства, выполняются работы по покосу травы, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«Сотрудниками ООО «Люберецкий Автодор» выполняются работы по покосу травы на улице 1-ая Первомайская, Мичурина, 1-ая Красная Заря, 2-ая Красная Заря, проводится ямочный ремонт дорожного полотна по улице Новая и профилирование грунтовых дорог по улице Поселковая и Заречная», - сказал глава.

Он добавил, что в постоянном режиме дорожники собирают мусор на тротуарах и у обочин вдоль региональных и муниципальных дорог. Также по обращениям жителей проведены работы по ремонту тротуарной плитки на Аллее Лактионова.