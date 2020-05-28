РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 мая. Адвокаты городского округа Мытищи проведут День бесплатной юридической помощи в формате онлайн 1 июня, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

В рамках Дня Российской адвокатуры Адвокатская палата Московской области 1 июня проводит День бесплатной юридической помощи «Адвокаты – гражданам».

«С целью исключения риска воздействия неблагоприятных контактов в нынешних условиях коронавирусной пандемии, консультационный прием граждан будет оказан по телефону в режиме онлайн. Прием с 10:00 до 16:00 проведут адвокаты Людмила Дебелая и Юлия Лотова», - говорится в сообщении.

Телефоны для консультации: 8(903)006-66-16, 8(985)429-22-50.