РИАМО - 28 мая. Интерактивная карта с графиком прогулок москвичей появилась на официальном сайте мэра столицы.

Карта доступна по ссылке. Перед просмотром карты пользователю предлагается ознакомиться с правилами прогулок.

Все столичные дома распределили на шесть групп, у каждой из которых свое расписание прогулок. Также для наглядности каждой группе домов присвоили свой цвет. Кроме того, на карте отметили закрытые для посещения территории.

С 1 июня москвичи смогут выходить на улицу ради прогулки или занятий спортом. Чтобы избежать большого скопления людей во дворах, власти определили для каждого дома свои дни для прогулок.

График для конкретного дома можно посмотреть на опубликованной карте. Для этого нужно воспользоваться поиском либо кликнуть на дом. Кроме того, график прогулок развесят в подъездах и раскидают по почтовым ящикам.

Для прогулок и занятий спортом на открытом воздухе установлен ряд правил. Так, можно выйти на улицу одному или со своими домочадцами. Детям младше 14 лет разрешается выходить только вместе со взрослыми.

Разрешено отдаляться от дома на два километра, при этом запрещается пользоваться беседками, детскими и спортивными площадками. Нельзя играть в футбол, устраивать пикники или другие совместные развлечения.

Находиться на улице необходимо в защитной маске. Гулять и заниматься спортом разрешается с соблюдением социальной дистанции.

До места прогулки с 09:00 до 21:00 можно доехать на автомобиле, при этом необходим цифровой пропуск. До места занятий спортом до 09:00 добираться на машине нельзя.

На прогулку нужно взять паспорт и подтверждение проживания в Москве. Эти документы будут выборочно проверять сотрудники полиции и ОАТИ. При этом будет достаточно показать копии или фото документов.

Запрещается выходить на улицу людям с коронавирусом или с подозрением на заражение, больным с симптомами ОРВИ и людям из их контактного круга.

Прогулки по графику: как можно будет гулять в Москве с 1 июня>>

Текстовая трансляция

28 МАЯ

- Опубликована интерактивная карта с графиком прогулок в Москве. Выходить на прогулки будет возможно с 1 июня.

- Режим самоизоляции в Москве могут продлить до появления вакцины от Covid‑19. В городе надо будет соблюдать требования санитарной защиты.

- Названы условия открытия парикмахерских в Москве. В ближайшее время вероятны послабления и для других отраслей торговли и бытовых услуг.

- Для поездки в непродовольственный магазин в Москве нужно оформить пропуск. Если необходимый магазин находится в шаговой доступности и до него можно добраться пешком, то электронный пропуск не потребуется.

- Дыхательную гимнастику применяют в Москве для восстановления коронавирусных больных. Это позволяет выздоравливающим пациентам быстрее восстановить функцию легких.

- Десятая масштабная дезинфекция дорог, тротуаров и дворов прошла в Москве. Было обработано более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Кинотеатры после открытия обяжут обеспечить дистанцию между зрителями. В других зонах кинотеатра нужно будет соблюдать дистанцию не менее полтора метра.

- В подмосковной Лобне индекс самоизоляции на 13:00 четверга составил 2,3 балла, это лучший результат на территории области. На территории столицы лучший показатель у поселения Московский — 2,5 балла.

- Подмосковные больницы начнут возвращать к плановому режиму работы с 8 июня. Возврат к обычной работе пройдет в три этапа.

- Рассказываем в чате, как работают тесты на антитела к COVID-19 и есть ли у переболевших стойкий иммунитет к новой инфекции.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Столичный наземный транспорт стали дезинфицировать на всех конечных станциях маршрутов. Четыре – шесть раз в день будет проводиться обработка наземного транспорта на конечных станциях.

- Власти Москвы пояснили правила прогулок в городе с 1 июня. При прогулках в Москве необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию, но при этом использовать перчатки не обязательно.

- Почти четверть россиян считают пандемию Covid‑19 выдумкой.

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- За сутки в России зарегистрировали 8 371 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 774 заболевших. В Москве - 2 054.

- За сутки в Московской области вылечили после коронавирусной инфекции 403 пациента, за все время пандемии в регионе вылечили 6843 человека.

- Еще почти 3,8 тыс жителей Москвы выписались после лечения от коронавируса. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71251 в столице.

- Проездные в Москве продлят тем, кто во время самоизоляции совершил не более 22 поездок.

- В столице за сутки скончался 71 пациент с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2254.