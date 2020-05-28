РИАМО - 28 мая. В работах на подмосковных общественных и дворовых территориях задействовали 27 мая более 15 тысяч дворников, в регионе продолжается наведения порядка, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«За 27 мая в работах по приведению дворовых и общественных территорий в нормативное состояние было задействовано 15 195 дворников и 1 094 единиц техники», - сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

За этот день было устранено 1 585 ям во дворах, подметено и помыто 13,9 миллиона квадратных метров проездов и тротуаров, покрашено 10 755 погонных метров ограждений.

Также за сутки восстановили 511 элементов малых архитектурных форм, очистили от мусора 12,5 миллиона квадратных метров газона, очистили от смета 339 километров вдоль бордюрного камня.

«Работы по содержанию дворовых и общественных территорий в Московской области ведутся с соблюдением всех мер безопасности и санитарных требований для недопущения распространения коронавируса», - заключил Хайкин.